Bắt hai người mang USD giả vào ngân hàng giao dịch

(PL)- CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) ngày 11-4 vừa bàn giao hồ sơ, tang vật cùng hai nghi can Nguyễn Văn Vĩnh (ngụ Hải Phòng) và Vũ Phi Công (ở Đồng Nai) cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ việc tiêu thụ tiền giả của hai người này.

Trước đó, sáng 7-4, Vĩnh và Công mang 10.000 USD có mệnh giá 100 USD/tờ tìm đến các ngân hàng nhằm quy đổi ra tiền Việt Nam. Khi tới trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) thì nhân viên ngân hàng phát hiện số USD trên đều là giả nên báo cơ quan chức năng. Công an địa phương, CSĐT Công an quận 1 nhanh chóng có mặt lập biên bản, đưa về trụ sở. Tại đây, Vĩnh và Công khai trước đó đã đến nhà người đàn ông tên C. ở quận Gò Vấp. Tại đây, một thanh niên có danh tính LTT (cháu ông C.) đưa cho hai người 10.000 USD giả và yêu cầu đi đổi sang tiền Việt Nam, nếu thành công sẽ được hưởng “hoa hồng” 13 triệu đồng. ÁI NHÂN