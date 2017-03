Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Đăng Hiển (ngụ huyện Bến Cát) mua heroin tại khu vực cầu vượt An Sương (quận 12, TP.HCM) đem về bán cho con nghiện. Khi Hiển chạy xe gắn máy đến Lái Thiêu thì bị công an bắt giữ với tang vật là một cục heroin cầm trên tay. Cùng ngày, Nguyễn Thị Ngọc Thu cũng bị Công an thị trấn bắt giữ về hành vi vận chuyển heroin.

V.BÁ