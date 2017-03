Bắt hai người mua bán súng

Trung gặp một người (chưa rõ danh tính) tại quận 11 và bán súng và đạn này với giá 1.200 USD thì bị Công an quận 11 bắt. Trung khai nhận súng và đạn là của cha Trung mua từ Campuchia. Từ lời khai của Trung, Công an quận 11 phối hợp Công an Bình Phước khám xét nhà cha con Trung nhưng không phát hiện gì thêm.

Công an quận 11 đã di lý hai cha con Trung từ Bình Phước về TP.HCM để điều tra. Hiện Công an quận 11 đang truy tìm người đã mua súng của Trung.

LƯU NGUYỄN