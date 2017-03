Bắt hai người ném gạch vào ô tô để… trả thù

(PL)- Ngày 17-4, Trung tá Lê Văn Phước, Phó trưởng Công an huyện Bến Lức (Long An), cho biết công an huyện này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Lễ và Nguyễn Hồng Chí Tài, cùng ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc vì tội hủy hoại tài sản.

Trước đó, Lễ điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua Bình Chánh, TP.HCM) thì bị một xe ô tô ép té ngã nên về kể lại cho Tài. Sau đó trong lúc nhậu say, Tài rủ Lễ đi trả thù, cả hai đến một đại lý vật liệu xây dựng lấy trộm 18 viên gạch. Sau đó, Lễ chở Tài ôm gạch ngồi phía sau chạy dọc quốc lộ 1 đoạn qua hai xã Long Hiệp và Mỹ Yên, huyện Bến Lức ném vào các xe ô tô đang chạy ngược chiều. Trong vòng nửa tiếng, cả hai đã ném trúng 18 xe ô tô các loại. Trong đó, có bảy chủ xe bị ném gạch gây hư hỏng, ước tính thiệt hại trên 80 triệu đồng. HOÀNG NAM