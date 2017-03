Bắt hai người Nga dùng hàng trăm thẻ giả rút tiền từ ATM

Ngày 28-10, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra mở rộng vụ một số người nước ngoài dùng thẻ giả để rút tiền từ máy ATM của các ngân hàng.

Trước đó, chiều tối 27-10, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Khánh Hòa bắt quả tang Troian Aleksei (32 tuổi, quốc tịch Nga) đang dùng thẻ giả rút tiền tại máy ATM của BIDV đặt trên đường Ngô Gia Tự, TP Nha Trang (Khánh Hòa).





Nghi can Troian Aleksei.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ của Aleksei 14 thẻ ATM, gần 24 triệu đồng cùng một số vật dụng. Khám xét nơi ở của Troian Aleksei tại một khách sạn trên đường Trần Quang Khải (TP Nha Trang), lực lượng công an thu giữ thêm 216 thẻ ATM các loại có dấu hiệu làm giả, hơn 61 triệu đồng, trên 1.200 USD cùng nhiều tài liệu, vật dụng khác. Ngay sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bắt giữ Kotets Viacheslav (29 tuổi, quốc tịch Nga). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Viacheslav, lực lượng công an thu giữ 25 thẻ ATM các loại đều có dấu hiệu làm giả, gần 25 triệu đồng, hơn 15.900 euro cùng nhiều ngoại tệ khác, các tài liệu, vật dụng. Theo thống kê ban đầu, số tiền mà lực lượng công an thu giữ thu từ hai người nước ngoài trên có tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Troian Aleksei khai nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) từ ngày 24-10 với mục đích sử dụng thẻ giả để rút tiền. Đến nay, Troian Aleksei đã rút tiền từ các máy ATM của các ngân hàng BIDV, Techcombank. Theo nghi can này, số thẻ giả trên do một người nước ngoài khác cung cấp, với thỏa thuận chia đôi số tiền rút được.

Trao đổi nhanh với báo chí, bà Nguyễn Kim Thoa, Trưởng phòng Kinh doanh thẻ BIDV Khánh Hòa, cho biết trong ngày 26-10, chi nhánh ngân hàng này phát hiện một số người nước ngoài rút tiền tại nhiều máy ATM có nhiều biểu hiện khả nghi như liên tục đưa hàng chục thẻ vào để rút, rút tiền liên tục từ 12 đến 16 giờ tại nhiều điểm… BIDV đã khẩn cáo cơ quan công an, đồng thời tiến hành theo dõi trên toàn hệ thống.

Đến 15g ngày 27-10, khi thấy một người nước ngoài xuất hiện để rút tiền tại một máy ATM của BIDV, lực lượng công an bí mật theo dõi, bắt quả tang. Cũng theo bà Thoa, những người nước ngoài trên chủ yếu rút tiền từ các tài khoản nước ngoài.