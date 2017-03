Bắt hai phụ nữ lừa đảo, thu gom hàng ngàn sổ đỏ

(PLO) – Ngày 7-9, tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết tối 6-9, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Minh (36 tuổi, Bình Thuận) và Lê Thị Hải Anh (24 tuổi, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.