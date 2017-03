Bắt hai phụ nữ rủ nhau đi buôn hơn 500 viên hồng phiến

(PLO) -Chiều 19-6, Đồn Biên phòng Mường Típ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy và hoàn tất hồ sơ bàn giao Ngân Thị Toàn (47 tuổi) và Lê Thị Thơm (32 tuổi, cùng trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) cho Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn mở rộng điều tra, khởi tố bị can.