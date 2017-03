Bắt hai siêu bẻ khóa chuyên đột nhập trộm cắp

Đây là hai đối tượng do Công an quận 7 theo dõi, đấu tranh và phối hợp Công an quận 8 bắt giữ.

Được biết trong thời gian qua trên địa bàn quận 7 xảy ra nhiều vụ trộm bẻ khóa, đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng, xe máy… Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an quận 7 đã xác định Đen và Nhẩn là hai nghi can chính. Đến ngày 21-10, lực lượng công an đã quyết định bắt giữ hai nghi can, tiến hành khám xét nơi ở, thu giữ được rất nhiều tang vật mà các đối tượng trộm được nhưng chưa kịp tiêu thụ.





Đạt và Nhẩn tại cơ quan công an. Ảnh: HT

Đen và Nhẩn khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ đột nhập trộm tài sản trên địa bàn quận 7, trong đó công an đã xác định được 26 vụ. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng hai nghi can có biệt tài mở khóa điêu luyện, bất cứ ổ khóa nào cũng có thể dùng đoản, dụng cụ mở được trong vòng vài giây. Sau khi trộm được tài sản như đồng hồ, laptop, máy tính bảng, điện thoại… hai nghi can đem bán rồi tiêu xài.