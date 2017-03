Bắt hai tài xế rút trộm hơn 100 tấn xi măng để bán

(PLO)- Ngày 11-3, cơ quan Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi) và Nguyễn Công Sơn (31 tuổi).