Bắt hai tội phạm ma túy, thu ba khẩu súng

Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động (PC65) Công an tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang Ngô Duy Bình và Phạm Trung Nghĩa về hành vi vận chuyển, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng tuần tra còn phát hiện trong người Bình và Nghĩa đang cất giấu ba khẩu súng.

Trước đó, tổ tuần tra phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius (biển số 61H-011.69) chạy ngược chiều với tốc độ cao có dấu hiệu khả nghi nên ra lệnh dừng xe kiểm tra. Một đối tượng đã thọc tay vào túi định rút súng chống trả lực lượng nhưng đã bị cảnh sát nhanh chóng khóa tay, khống chế.

Qua kiểm tra, thu giữ trong người cả hai được hai khẩu súng ngắn súng (rulô) và ba viên đạn. Lập tức cảnh sát áp giải cả hai về trụ sở công an làm việc.

Ngô Duy Bình, Phạm Trung Nghĩa và tang vật. Ảnh: X.LƯƠNG

Tại trụ sở công an, hai người khai tên là Ngô Duy Bình (20 tuổi, ngụ Bình Dương) và Phạm Trung Nghĩa (29 tuổi, ngụ TP.HCM). Ngoài ra, công an thu giữ thêm một túi nylon chứa ma túy và một khẩu súng bút màu vàng. Tổng cộng công an tạm giữ hai khẩu súng rulô, một khẩu súng bút, bốn điện thoại di động cùng một số giấy tờ liên quan. Sau đó, vụ việc đã được bàn giao Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tiếp tục điều tra, làm rõ.

XUÂN LƯƠNG