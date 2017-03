Bắt hai “trùm” núp trong khách sạn để cá độ bóng đá

Ngoài ra Công an huyện Bình Chánh cũng đang tạm giữ năm người khác để điều tra làm rõ, tìm hướng xử lý.

Đại úy Nguyễn Hải Nam - Đội phó Đội CSĐT về TTXH Công an huyện Bình Chánh cho biết mới đây trinh sát phát hiện hai nghi can Quý và Tâm có biểu hiện cá độ bóng đá qua mạng Internet và thuê phòng tại khách sạn HQ (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) làm điểm hoạt dộng. Khi xác định đầy đủ chứng cứ và các con bạc cấp dưới của hai nghi can, đêm 22-6, trinh sát bất ngờ ập vào khách sạn HQ.





Đường Đông Quý (trái) và Trần Minh Tâm. Ảnh: TK

Tại khách sạn, lực lượng công an bắt quả tang Quý và Tâm đang tổng hợp phơi cá độ bóng đá của các con bạc. Công an thu giữ tiền mặt, một máy tính xách tay, sổ sách thống kê phơi cá độ và nhiều điện thoại có lưu tin nhắn cá độ bóng đá của các con bạc gửi vào số máy của Quý, Tâm.

Bước đầu Quý, Tâm khai nhận đã lên mạng Internet để lấy tỉ lệ kèo cá độ rồi nhắn tin cho các con bạc biết. Con bạc khi có nhu cầu cá độ thì nhắn tin số tiền cá độ qua số điện thoại của Tâm, Quý. Khi có kết quả, Tâm hoặc Quý hẹn con bạc đến quán cà phê trực tiếp chung chi tiền cá độ. Theo hai nghi can thì chỉ nhận độ của các con bạc rồi chuyển lên đại lý cao hơn để hưởng tiền hoa hồng. Nhưng hai nghi can này hoàn toàn không biết cụ thể đại lý cấp cao mà chỉ liên lạc qua điện thoại.

Đáng nói là Tâm, Quý hoạt động cá độ bóng đá tinh vi và thuê phòng dài hạn ở khách sạn HQ nhằm đối phó công an. Khi bị công an bắt giữ, cả hai thừa nhận đã tham gia cá độ các trận bóng đá ở giải World Cup 2014 trong hai ngày 21 và 22-6 với tổng số tiền ăn thua hàng chục triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh mở rộng điều tra làm rõ.

TUYẾT KHUÊ