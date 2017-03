Bắt hai vợ chồng tổ chức đánh bạc

Cùng bị bắt với vợ chồng Nhỏ là các đồng phạm Trần Văn Chánh, Trần Văn Huấn, Dương Hải Đăng, Lê Văn Mẫn và Trà Phục Thù.

Vợ chồng Nhỏ tổ chức đánh bạc với hình thức đá gà ăn tiền với quy mô lớn và bị công an bắt quả tang vào đầu tháng 5-2014. Công an đã giữ trên 15 triệu đồng, sáu con gà, nhiều cặp cựa sắt cùng 121 đối tượng có liên quan và nhiều ĐTDĐ. Qua điều tra, trường gà hoạt động từ tháng 4-2014, các đối tượng phân công nhau đưa rước các con bạc, ghi cá cược, phục vụ ăn uống và thu tiền xâu. Mặc dù trường gà của Nhỏ được cảnh giới chặt chẽ nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng PC45 Công an tỉnh Cà Mau đã ra quân triệt xóa tụ điểm cờ bạc này.

VÂN KHUÊ