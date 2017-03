Bắt hàng loạt cán bộ thuế, hải quan về hành vi cố ý làm trái

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT - Bộ Công an) tiến hành điều tra vụ án “Phạm Thanh Dũng và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại An Giang” và vụ án “Lê Thị Chi và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại An Giang”.



Theo thông tin từ cơ quan ANĐT, quá trình điều tra cơ quan ANĐT đã có phối hợp chặt chẽ và nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính và sự phối hợp của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. Cơ quan ANĐT xác định được Trần Thanh Tâm, Lê Thị Kim Oanh, Mai Anh Tuấn, cán bộ Cục thuế tỉnh An Giang và Lê Khương Toàn, Trần Đắc Chiến, Nguyễn Văn Sơn, Hồ Văn Sỹ, Nguyễn Văn Thanh , cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang đã có hành vi cố ý làm trái công vụ, tạo điều kiện cho bị can Phạm Thanh Dũng, Lê Thị Chi và đồng bọn làm thủ tục hoàn thuế, chiếm đoạt một lượng tiền lớn từ ngân sách Nhà nước. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam đối với các đối tượng trên để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo Tuấn Hợp (Dân trí )