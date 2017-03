Bắt Hoàng Phi Hồng - cầm đầu băng chuyên cướp người nước ngoài

Đây là nghi can cầm đầu một băng cướp chuyên nhắm vào người nước ngoài ở các công ty, khu công nghiệp trên địa bàn.

Trước đó, cơ quan công an đã bắt Nguyễn Thanh Hùng và Dương Thế Kiệt là hai đồng bọn của Hồng. Qua điều tra ban đầu, băng cướp này còn hai nghi can là Đinh Văn Hiền (Hiền “con”) và Nguyễn Hoàng Ân (tự Đức “mập”) từng có tiền án về tội cướp tài sản, hiện đang bỏ trốn.

Theo lời khai của Hồng, chúng thường rình trước cổng các công ty, chờ chuyên gia, khách nước ngoài ra ngoài để bám theo cướp tài sản. Đêm 25-12-2012, cả nhóm theo ông Zhou Zu Quan (người Đài Loan) từ một công ty ở khu Bình Hòa 2. Đến trước Công ty Việt Sing (phường Bình Chuẩn, Thuận An), Hồng đạp vào xe ông Quan rồi cướp một ĐTDĐ.

Hoàng Phi Hồng, cầm đầu băng cướp vừa bị bắt. Bùi Bá Hòa, kẻ tống tiền công nhân. Ảnh: X.LƯƠNG

Tiếp đến, khoảng 23 giờ ngày 26-1, nhóm cướp theo ông Jiang Ju (quốc tịch Trung Quốc) từ Khu công nghiệp VSIP (Thuận An) đến khu phố Khánh Hội, thị trấn Tân Phước Khánh. Chúng đạp ngã xe rồi dùng mã tấu chém vào lưng ông Jiang Ju cướp chiếc xe tay ga Attila tẩu thoát. Nạn nhân trình báo trong cốp có hơn 18 triệu đồng.

Trước đó, Công an thị xã Thuận An cũng truy bắt được Bùi Bá Hòa (22 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu một nhóm chuyên tống tiền công nhân.

Hòa từng làm công nhân tại Công ty APEX (KCN Đồng An, thị xã Thuận An). Hòa cùng một đồng nghiệp tên Khánh nhiều lần leo rào trốn ra ngoài trong giờ làm việc nên bị anh Lê Đăng Vận (công nhân Công ty APEX) báo lại công ty. Do đó, Hòa bị đuổi việc.

Chiều 28-12-2012, anh Vận bị Hòa, Khánh cùng hai người khác chặn lại yêu cầu anh phải “nộp phạt” 500.000 đồng. Bị uy hiếp, anh Vận lấy tiền đưa cho nhóm của Hòa.

Đến ngày 13-1, Hòa lại gọi điện thoại cho anh Vận, nói: “Mày phải đưa tao 5 triệu đồng nếu không sẽ mất mạng”. Sau đó Hòa liên tục gọi điện thoại đe dọa buộc anh Vận phải đưa cho Hòa đủ 5 triệu đồng tại trước cổng Công ty APEX.

Nhận tin báo, công an vào cuộc truy xét và bắt giữ Hòa khi đang lẩn trốn nơi phòng trọ.

XUÂN LƯƠNG