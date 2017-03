Bắt Hùng Ba đen “trùm” ma túy ở Tân Bình

Ngày 31-12, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã bắt giữ vợ chồng Phan Thanh Hùng (Hùng Ba đen, 40 tuổi, ngụ 6/21 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình) chuyên buôn bán ma túy tại hẻm 6 đường Bùi Thị Xuân.

“Chợ heroin” trong con hẻm

“Khu đất đỏ”, vốn là tên gọi trước đây của hẻm 6 đường Bùi Thị Xuân, từ lâu nổi tiếng là tụ điểm của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Trong đó, nạn mại dâm và ma túy lộng hành nhức nhối tại đây. Mỗi ngày tại hẻm có hàng chục con nghiện và các đối tượng mua bán ma túy kéo về nhộn nhịp như đi chợ khiến tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Cạnh đó, dân cư trong hẻm chủ yếu là lao động phổ thông, diện xóa đói giảm nghèo nên dễ bị lôi cuốn vào tệ nạn và hoạt động phi pháp...

Hùng Ba đen và Phương Em (vợ Hùng) khi bị bắt giữ.

Từ cuối năm 2009 đến tháng 4-2010, Công an phường 2, quận Tân Bình đã phá 10 vụ mua bán trái phép ma túy, thu hơn 300 tép heroin, bắt giữ 12 người và đưa 300 con nghiện đi cai nghiện nhưng vẫn chưa triệt được tận gốc. Cao điểm có ngày công an phường bắt hơn 80 con nghiện. Thấy công an địa phương ra tay quyết liệt, đã có đối tượng bắn tin sẽ chung chi 50 triệu đồng để được làm ngơ cho ma túy hoạt động tại hẻm.

Nổi lên tại hẻm 6 là Hùng Ba đen, được xem là “trùm” ma túy tại khu vực. Hùng không có nghề nghiệp ổn định, trước đó Hùng vừa chăn dắt gái vừa bán heroin. Từ năm 2009, nạn mại dâm xóa sổ thì Hùng chuyển sang bán heroin. Hùng lấy “hàng trắng” từ nhiều nguồn rồi phân phối lại theo nhu cầu khách hàng, khách muốn bao nhiêu cũng được đáp ứng.

Mặc dù lực lượng chống ma túy nhiều lần truy quét nhưng Hùng vẫn lọt lưới. Khi phải đi ra ngoài gặp “đối tác” giao hàng, Hùng thường phó mặc cho vợ và con nhỏ thực hiện, còn Hùng không ra mặt. Trong thời gian Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh quận đến tìm vận động, cảm hóa thì Hùng thường lánh mặt. Các ban ngành, đoàn thể của quận cũng nhiều lần giúp đỡ học bổng cho con của Hùng, cho Hùng và các hộ khác vay vốn để làm ăn. Mặt khác, bề ngoài Hùng luôn tỏ ra là người hướng thiện, chấp hành tốt pháp luật. Tuy nhiên, tất cả điều đó cũng không giúp Hùng qua được tầm ngắm của trinh sát…

Vợ chồng ma túy cùng bị bắt

Quyết tâm chuyển hóa tụ điểm phức tạp về ma túy tại hẻm 6, giữa tháng 12-2010, Công an quận Tân Bình đã lập chuyên án với quyết tâm làm trong sạch địa bàn và bắt bằng được Hùng Ba đen. Qua theo dõi, lúc 1 giờ 30 ngày 31-12, Phan Thị Phương Em (vợ Hùng) đang giao ma túy cho khách tại đường Nguyễn Thái Bình thì trinh sát ập đến bắt giữ. Thấy bị động, Em liền ném gói heroin (nặng 1,8 g) nhằm phi tang nhưng không kịp. Cùng lúc, một tổ trinh sát khác nhanh chóng đến khám xét nhà Hùng, thu được trong người của Hùng một ống nhựa chứa hơn 0,3 g heroin và 0,4 g heroin cất giấu trên tường nhà.

Ngay sau đó, công an quận đã bắt tạm giữ Hùng và Em. Khi bị bắt, Em đang mang thai bảy tháng. Ban đầu, cả hai đều khai số heroin trên là do Em tàng trữ để bán cho khách. Còn Hùng thì khăng khăng “Có biết vợ mua bán ma túy nhưng không rõ và không tham gia”. Riêng số heroin thu trong người Hùng thì Hùng khai lấy của vợ để hút. Kết quả xét nghệm cho thấy Hùng có chất ma túy trong máu. Hiện công an quận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Em và Hùng để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thượng tá Lê Văn Thúc - Trưởng Công an quận Tân Bình nhận định: “Hùng rất ranh ma trong việc đối phó với lực lượng, hoạt động rất kín kẽ. Bắt được Hùng đồng nghĩa xóa sổ ổ ma túy ở hẻm 6”.

Một người dân trong hẻm cho biết: “Ai cũng vui mừng khi biết vợ chồng Hùng đã bị bắt. Tôi có hai con trai đang tuổi lớn, ngày ngày chứng kiến tệ nạn trong hẻm, tôi cứ nơm nớp lo sợ con mình bị rủ rê, lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Giờ thì cả hẻm như đã trút bớt lo lắng rồi…”.