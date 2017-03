Bắt Hùng “cụt” buôn vũ khí, ma túy

Đại tá Trần Văn Thực, người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết khoảng cuối năm 2013, công an phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ sản xuất vũ khí và hoạt động mại dâm ở dốc Eo Trăn (Thạch Quảng, Thạch Thành). Tiến hành điều tra, công an xác định Phạm Văn Hùng (Hùng “cụt”) là nghi can cầm đầu.

Để tránh bị theo dõi, Hùng xây dựng trang trại chăn nuôi nhưng bên trong là một khu biệt thự gồm nhiều phòng nghỉ, phòng karaoke, quán cà phê nhằm mua bán ma túy, vũ khí và hoạt động mại dâm.

Khi tiến hành bắt giữ, công an bắt quả tang bên trong trại chăn nuôi ba cặp mua bán dâm. Qua khám xét nơi ở của Hùng, công an thu giữ hai khẩu súng quân dụng, gần 40 viên đạn, 36 vỏ đạn, 100 viên hạt kích nổ, 10 kg chì để sản xuất súng hoa cải và nhiều dao kiếm, bình xịt hơi cay…

Hùng khai nhận từng có mối quan hệ với một số giang hồ ở Hà Nội, Hải Phòng…, các đối tượng này thường hỏi mua súng nên Hùng mày mò chế tạo súng để bán. Hùng cũng khai nhận nuôi gái mại dâm để phục vụ cho khách qua lại trên địa bàn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

