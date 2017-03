Bắt hung thủ 16 tuổi đâm chết người

(PL) - Ngày 23-12, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển giao Nguyễn Ngọc Nguyên (16 tuổi, tạm trú ấp Bầu Tre, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) cho Công an TP.HCM để lập hồ sơ xử lý về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyên là thợ sửa xe gắn máy tại Củ Chi. Trong quá trình làm việc, Nguyên có mâu thuẫn và thường cự cãi với đồng nghiệp là Nguyễn Thanh Thông. Chiều 20-12, cả hai lại cự cãi trong lúc làm việc. Sẵn cầm tuốc nơ vít trên tay, Nguyên đã đâm vào bụng gây thương tích cho Thông và Thông đã chết tại bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyên bỏ trốn về huyện Long Điền và bị công an địa phương bắt giữ. H.TUYẾT