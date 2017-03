Bắt hung thủ cắt cổ tài xế xe ôm để cướp

Trước đó, chiều 18-1, Cường tới Bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) gặp ông Nông Văn Cường (55 tuổi, lái xe ôm) nhờ chở về thị trấn Xuân Mai, Hà Nội. Đến nơi, Cường bảo nạn nhân đưa mình vào khu vực cánh đồng Cò lầy lội, vắng vẻ rồi bất ngờ lấy dao cắt vào cổ ông Nông Văn Cường. Khi nạn nhân ngã gục, chết tại chỗ, Cường lấy xe máy và một ĐTDĐ của nạn nhân rồi vứt xác xuống mương.

Nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã huy động một lực lượng lớn trên toàn TP và thông báo đến các đơn vị các tỉnh lân cận để rà soát thông tin vụ việc. Đến ngày 7-2, công an đã bắt được Cường đang trốn tại nhà một người quen ở Đa Bắc (Hòa Bình). Cường khai do túng thiếu, không nghề nghiệp ổn định nên ra tay giết người, cướp của. Cường khai đã thực hiện một vụ cướp xe ôm tương tự nhưng nạn nhân kịp bỏ chạy thoát chết.

NGUYỄN DÂN