Bắt hung thủ đâm chết người tại công viên

Ngày 2-10, cơ quan CSĐT công an quận Phú Nhuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tính (20 tuổi, quê Tân Phong, Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “giết người”. Đồng thời tiếp tục truy bắt 2 tên đồng phạm đang bỏ trốn.



Qua điều tra, Nguyễn Văn Tính được xác định là hung thủ đâm chết anh Nguyễn Sơn (32 tuổi, quê Quảng Ngãi, làm phụ hồ trên đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình) để cướp tài sản.



Đúng một tháng trước, đêm 2-9, anh Nguyễn Sơn cùng bạn ngồi chơi tại công viên Gia Định (phường 9, quận Phú Nhuận). Tại đây, anh Sơn bị Tính cùng hai đối tượng (chưa rõ lai lịch) khống chế cướp tài sản.



Bạn của anh Sơn hoảng hốt bỏ chạy trước. Riêng anh Sơn vẫn cố chống trả để bảo vệ tài sản. Trước sự chống cự quyết liệt của anh Sơn, bọn cướp không thể đạt được mục đích. Nổi máu côn đồ, Nguyễn Văn Tính liền rút dao đâm thấu tim nạn nhân, cướp hết tài sản rồi tẩu thoát. Anh Sơn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.



Sau khi hạ gục nạn nhân, đối tượng chia nhau tài sản cướp được rồi mỗi người một ngả tìm đường trốn chạy. Gần 1 tháng sau, tên Tính tìm về hiện trường vụ án để nghe ngóng tin tức thì bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Phú Nhuận tóm gọn.



Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tính đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu Tính khai nhận, do không có tiền chơi game nên lang thang ra công viên Gia Định để tìm “mồi”.



Tại đây, Tính gặp 2 đối tượng sống lang thang khác. Cùng cảnh ngộ nên cả 3 nhanh chóng kết thân, cùng nhau đi cướp. Phi vụ “hợp tác” đầu tiên của bọn chúng nhắm đúng vào anh Nguyễn Sơn.



Hiện vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Trung Kiên (Dân trí)