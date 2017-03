Bắt hung thủ đâm chết sinh viên

Ngày 30-4, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) - Công an TPHCM đang tạm giữ Lê Văn Quang (SN 1991, ngụ quận Thủ Đức - TPHCM) và Bùi Anh Lên (SN 1993, quê Bến Tre) để điều tra hành vi giết người. Cơ quan này cũng đang truy bắt Huỳnh Thiên Trân (SN 1991, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi nêu trên.

Như đã thông tin, trưa 23-4, một số người lưu thông trên xa lộ Hà Nội phát hiện anh Nguyễn Cao Hậu (SN 1985, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TPHCM) nằm bất động tại thảm cỏ ven đường, gần ngã tư RMK (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) với vết đâm sau lưng. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an quận Thủ Đức đã phối hợp cùng PC45 xác định nguyên nhân vụ việc là do thù tức cá nhân. Qua điều tra, công an đã bắt giữ Lên và đối tượng này khai chính Trân đã nhờ Quang và Lên đâm anh Hậu. Lý do dẫn đến việc làm trên là vì giữa Trân và anh Hậu có mâu thuẫn trong quá trình học tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TPHCM.

Từ lời khai của Lên, ngày 29-4, công an đã bắt giữ Quang khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Bến xe TP Nha Trang - Khánh Hòa. Tối cùng ngày, Công an quận Thủ Đức đã phối hợp với Công an huyện Hóc Môn bắt giữ Trần Hữu Ngọc (SN 1973, ngụ quận 9). Đây là đối tượng khi phát hiện anh Hậu nằm gục trên bãi cỏ, đã móc túi lấy điện thoại di động và tiền rồi bỏ trốn.