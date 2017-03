Bắt hung thủ giết 2 chị em dâu trong vườn cà phê

Sau khi gây án, hắn đã vượt gần ngàn kilômét để lẩn trốn, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự - Công an Quảng Bình đã trắng đêm trên những cung đường, nhà dân, lối xóm và chỉ sau hơn 24 tiếng đồng hồ gây án, trưa 28/1, Phan Văn Hải đã phải thúc thủ tra tay vào còng.

Quỷ Sa Tăng đội lốt người

Sinh năm 1990 tại thôn 6, xã Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, tuổi thơ của Phan Văn Hải đầy ắp éo le. Năm 2009, Phan Văn Hải theo chân bạn bè lên Tây Nguyên làm thuê hái cà phê. Vào Tây Nguyên, Hải đến ở làm thuê hái cà phê cho vợ chồng anh Nguyễn Tiến Lực (31 tuổi) và chị Trần Thị Lan (23 tuổi), ở thôn Trường Hà, xã EaHồ, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.

16h ngày 26/1, Hải cũng bỏ công việc hái cà phê hằng ngày của mình để nằm nhà nghỉ. Không thèm để ý đến lời chị Lan khuyên bảo, hắn bỏ sang nhà anh Nguyễn Tiến Việt (anh trai anh Lực) nằm. Thấy Hải có vẻ là lạ, chị Đoàn Thị Hòa (25 tuổi), vợ anh Việt, hỏi Hải sao không chịu về đi làm mà lại bỏ sang đây nằm.

Lời qua tiếng lại mới được ít câu với chị Hòa, Hải chạy ra ngoài lấy một đoạn cây gỗ dài khoảng 60cm bất ngờ đánh liên tiếp vào đầu và người chị Hòa, đến khi chị Hòa bất tỉnh, kẻ thủ ác đã tháo đôi hoa tai bằng vàng 18K, trị giá khoảng 300 ngàn đồng của chị, kéo lê chị ra vườn cà phê đánh chết chị... rồi quay lại nhà anh Lực, chị Lan ngồi xem tivi.

Lúc này chị Lan đang rửa bát, chị Lan hỏi Hải đi đâu về, vì sao bỏ việc chiều… Không thèm đáp lời chị Lan, Hải ra phía sau nhà chị tìm một thanh gỗ dài bất thình lình đánh liên tục vào sau gáy chị Lan làm chị gục xuống đất, hắn lại kéo chị Lan ra sau nhà lấy quần áo đang phơi thắt cổ chị Lan rồi treo lên cành cà phê.

Sau khi giết xong chị Lan, hắn vào nhà chị thay quần áo, rồi ăn cắp chiếc xe máy chạy một mạch về Phan Rang rồi tìm cách lẩn trốn. Cuộc hành tẩu lẩn trốn gần 1.000km của quỷ dữ chỉ dừng lại khi Công an vào cuộc.

Trắng đêm phục bắt quỷ dữ

Sáng 27/1, Thượng tá Trần Sơn - Trưởng phòng CSHS Công an Quảng Bình nhận được điện báo từ Công an Đắk Lắk yêu cầu phối hợp truy tìm Phan Văn Hải. Thượng úy Trương Tiến Dũng, Trung tá Vũ Xuân Hiền, Thượng uý Đinh Hữu Thìn của Phòng CSHS Công an Quảng Bình lập tức được cử đi Bố Trạch xác minh truy bắt thủ phạm.

12h đêm 27/1, từ nguồn tin của quần chúng, các chiến sĩ CSHS phát hiện Phan Văn Hải đã có mặt ở thôn 7, xã Mỹ Trạch. Khi CSHS phối hợp nhờ Công an xã đến nhận dạng, Phan Văn Hải thấy động nên hắn đã bỏ chạy.

Cương quyết tấn công tội phạm, CSHS Công an Quảng Bình vừa bí mật giám sát, sử dụng các cơ sở bí mật và phát hiện Phan Văn Hải chạy trốn trong một nhà hoang ở Mỹ Trạch. Khi Công an đang lên phương án chuẩn bị vây nhà để bắt, Phan Văn Hải đã nhanh chân lẩn trốn.

Nhận định đối tượng không chạy xa, lực lượng CSHS tiếp tục truy tìm, đến 12h trưa 28/1, đối tượng xuất hiện ở khe nước thôn 7, Mỹ Trạch, các cán bộ, chiến sĩ CSHS phối hợp với Công an xã Mỹ Trạch, Công an huyện Bố Trạch tăng cường vây bắt, Phan Văn Hải đã phải thúc thủ tra tay vào còng.

Ngay trong chiều 28/1, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư cảm ơn, khen ngợi lực lượng CSHS Công an Quảng Bình.





Theo D.S.Lam (CAND)