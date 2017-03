Bắt hung thủ giết người, cướp 45.000 đồng

Trước đó chiều 1-9, anh Vũ Văn Thương phát hiện mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Minh (81 tuổi) nằm chết tại nhà riêng trong tình trạng toàn thân dính máu nên tri hô và trình báo công an địa phương. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định bà Minh chết do bị bốn nhát dao đâm ở cổ, ngực và bụng. Ngay sau đó, công an bắt giữ Vinh và Vinh thừa nhận đã đột nhập vào nhà bà Minh, dùng dao đâm bà nhằm cướp tài sản. Sau đó Vinh kéo xác bà Minh vào nhà tắm, lục túi lấy chùm chìa khóa và 45.000 đồng. Vinh mở tủ lấy thêm đôi bông tai vàng, sợi dây chuyền vàng của bà Minh. Sau khi gây án, Vinh về nhà phi tang, cất giấu đồ vật nhưng vẫn không thoát.

D.ANH - T.DÂN