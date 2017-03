Bắt hung thủ giết người ở vuông tôm

Trước đó, ngày 24-8, người dân phát hiện chị Hồ Thị Ngọc Duyên nằm chết trong chòi giữ vuông tôm tại ấp Biển Trẽn A, xã Vĩnh Phước. Qua khám nghiệm cho thấy chị Duyên chết do ngạt thở. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an đã đưa Thạch Phôl vào diện nghi can.

Theo lời khai Thạch Phôl, do biết chị Duyên thường ngủ lại chòi một mình nên Phôl mò vào vuông tôm định trộm. Khi bị chị Duyên phát hiện, Phôl đã khống chế, bóp cổ chị cho đến lúc không còn cử động Phôl mới bỏ chạy.

TRẦN VŨ