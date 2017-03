Bắt hung thủ giết người vì bạn gái

Chiều 9-10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM đã di lý Trần Quang Trinh từ Bến Tre lên TP.HCM để điều tra về hành vi giết người. Trinh là nghi can chính trong vụ truy sát gây náo loạn đường phố tại Bình Tân khiến một người tử vong đêm 3-9. Phòng PC45 đã phối hợp cùng Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra truy bắt hung thủ. Sau hơn một tháng xác minh, đêm 8-10, Trinh bị bắt tại một tiệm tạp hóa ở huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

Giết người vì bạn gái bị chọc ghẹo

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đêm 3-9, anh Huỳnh Anh Tuấn (ngụ quận Bình Tân) cùng hai người bạn vào trạm xăng dầu Phước Tân (854 tỉnh lộ 10, quận Bình Tân) đổ xăng. Tại đây, thấy một nhóm nam nữ khác cũng vào đổ xăng và Tuấn buông lời chọc ghẹo một cô gái trong nhóm dẫn đến mâu thuẫn. Sau khi ra khỏi trạm xăng, nhóm này tiếp tục gây sự đánh nhau dẫn đến rượt đuổi. Khi đến trước tiệm hớt tóc Phương Trinh (178 Đất Mới), Tuấn bị một người dùng dao đâm một nhát vào lưng, tử vong sau đó.

Trần Quang Trinh, nghi can giết người ngay khi bị bắt. Ảnh: TK

Sau khi bị bắt, Trinh khai nhận sáng 3-9, Trinh từ Thạnh Phú lên Long An dự đám giỗ. Sau đó, Trinh nhận được điện thoại của người bạn cùng quê là Lê Minh Duy rủ lên TP.HCM thăm bạn gái của Duy.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Trinh gọi điện thoại rủ Duy cùng Liễu (bạn gái Duy) sang nhà anh họ Trinh ở khu vực KCN Tân Tạo (quận Bình Tân) để nhậu. Đến khoảng 22 giờ, Trinh rủ Duy đi quán khác để nhậu tiếp. Duy cầm lái chở Trinh, còn Liễu chạy xe máy một mình. Khi đến trạm xăng dầu Phước Tân, Duy và Liễu tấp vào để đổ xăng. Lúc này Tuấn cùng với hai người bạn là Lê Minh Thừa và Nguyễn Quốc Vinh cũng vừa ghé vào đổ xăng. Thấy Liễu chạy xe một mình, Tuấn buông lời chọc ghẹo, tán tỉnh. Do sẵn có hơi men trong người nên khi thấy bạn gái bị ghẹo, Trinh, Duy đã cãi nhau với nhóm của Tuấn nhưng được những người ở trạm xăng can ngăn, giảng hòa hai bên.

Cuộc truy sát trong đêm

Thừa và Vinh khai thêm sau khi được can ngăn Tuấn bàn với cả hai đuổi theo nhóm Trinh để đánh cho bõ tức. Đuổi theo một đoạn, nhóm Tuấn ép xe Duy và Trinh vào lề rồi dùng mũ bảo hiểm, dây thắt lưng tấn công. Duy nhanh chân chạy thoát, còn Trinh bị nhóm Tuấn đánh hội đồng. Đánh Trinh gây thương tích, nhóm Tuấn lên xe đi về hướng đường Đất Mới.

Trinh khai do bị đánh đau nên chạy đến tiệm hủ tiếu gần đó giật lấy con dao thái thịt của tiệm rồi kêu Duy chở đuổi theo nhóm Tuấn trả thù. Rượt đuổi hơn 1 km thì đuổi kịp và ép xe Tuấn vào lề. Trinh cầm dao đâm một nhát vào hông Tuấn rồi cả hai bỏ chạy mất hút trong đêm. Do vết thương quá nặng nên Tuấn đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Trinh cho biết thật sự bất ngờ khi bị công an bắt giữ ngay tại quê nhà. Lúc gây án xong, Trinh về Bến Tre lẩn trốn, nghĩ rằng không ai biết tung tích, hành vi giết người của mình. Còn đồng phạm của Trinh là Duy cũng đã bỏ trốn ngay sau khi gây án. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt và kêu gọi Duy sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

TUYẾT KHUÊ