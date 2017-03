Bắt hung thủ sát hại gái bán dâm tại khách sạn

Chiều 29-8, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã xác định nghi can gây án là Võ Đặng Minh Sang (19 tuổi), chiến sĩ một đơn vị biên phòng thuộc tỉnh Long An.

sáng 17-8, Sang đến thuê phòng khách sạn TTL để nghỉ qua đêm và không xuất trình giấy tờ tùy thân. Đến 21 giờ cùng ngày, Sang dẫn PTKT (gái bán dâm) về phòng để mua dâm với giá 400.000 đồng/lần. Sau khi xong việc, T. đòi tiền nhưng Sang không đồng ý trả mà đòi “vui vẻ” lần nữa dẫn đến hai bên cự cãi với nhau. Tức giận, Sang đè T. xuống giường, dùng hai tay bóp cổ cho đến lúc nạn nhân ngưng thở.

Lực lượng công an chuyển thi thể nạn nhân đến cơ quan pháp y. Ảnh: HT

Sau khi gây án, Sang dùng mền che đậy thi thể T. rồi khóa chốt cửa phòng, rời khỏi khách sạn. Mãi đến chiều 18-8, nhân viên khách sạn không thấy người thuê trả phòng nên đi lên kiểm tra và phát hiện vụ án mạng. Do Sang không xuất trình giấy tờ nên đã gây khó khăn cho công tác điều tra. Cơ quan công an chỉ thu giữ được một giấy CMND của T. và có nhân chứng xác nhận T. bán dâm quanh Công viên Phú Lâm.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Sang có liên quan và đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra hình sự thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

HOÀNG TUYẾT