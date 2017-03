Bắt hung thủ sát hại nữ sinh Đà Nẵng trốn vào Bình Thuận

Trước đó theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, đêm 17-6, người dân thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện em ĐTKN (1998, trú cùng địa phương, học sinh lớp 12) nằm chết trước hiên nhà của người cô ruột với nhiều vết thương trên người, trong đó vết thương ở cổ gây mất máu dẫn đến tử vong. Nhiều người còn thấy bóng một thanh niên cầm dao chạy khỏi hiện trường lên ngọn núi gần đó để lẩn trốn. Công an huyện Hòa Vang đã tổ chức truy bắt nhưng lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp nghi can đã bỏ trốn.





Ảnh nghi can tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tang vật để lại và qua lời khai của người nhà nạn nhân, lực lượng chức năng xác định nghi can gây án là Võ Thành Tân (36 tuổi) ngụ xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, đã có vợ và hai con.

Qua xác minh, do Tân có tình cảm đơn phương với N. nhưng không được đáp lại. Gia đình nạn nhân nhiều lần đến nhà khuyên can Tân từ bỏ ý định trên nhưng Tân không nghe mà còn manh động gửi tin nhắn đe dọa N., đồng thời đón đường N. đi học về, rồi xô ngã xe. Sự việc đã khiến gia đình nạn nhân hoang mang, lo sợ báo cáo với chính quyền địa phương nhưng khi công an xã triệu tập làm việc thì Tân bỏ trốn, không chịu hợp tác.

Sau khi gây án Tân trốn ra đường lộ đón xe vào Bình Thuận. Đến khoảng 9 giờ sáng nay (22-6), các trinh sát PC45 phối hợp cùng Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Tân tại cây xăng số 9, quốc lộ 1A thuộc khu phố 2, phường Xuân An, TP Phan Thiết, khi Tân vừa mới xuống xe.