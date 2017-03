Bắt hung thủ sát hại phụ nữ vứt bên đường

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp Phạm Thanh Tân (50 tuổi, ngụ ấp An Sơn, xã An Điền, Bến Cát) về tội Giết người.

Hung thủ Phạm Thanh Tân Rạng sáng ngày 12/10 người dân ở ấp 7, xã Tân An, Tp.Thủ Dầu Một (Bình Dương) khi đi tập thể dục đã phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm trên con hẻm đường DX 133. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (46 tuổi), nhà cách nơi tử vong khoảng vài chục mét. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thủ Dầu Một và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết trầy xước, trong đó có vến hằn ở vùng cổ, mặt mũi nạn nhân dính nhiều đất cát. Sau quá trình điều tra, CQĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp Tân tại phòng trọ ở khu phố 5, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), thu giữ toàn bộ hung khí liên quan đến vụ án. Tại cơ quan Công an, bước đầu hung thủ đã khai nhận dù đã có vợ và 3 con nhưng Tân vẫn chung sống như vợ chồng với bà Hạnh từ hơn 5 năm nay. Thời gian gần đây, giữa Tân và bà Hạnh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc và bà Hạnh không cho Tân đến nhà mình nữa. Rạng sáng ngày 12/10, Tân đã dùng xà beng, mỏ lết phá cửa sổ vào phòng của bà Hạnh và ra tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau khi gây án, Tân định đưa xác đi phi tang nhưng đến đầu hẻm đường DX 133 đèn đường sáng sợ bị phát hiện nên hung thủ đã vứt lại rồi bỏ trốn về nhà trọ. Theo Vũ Lê (Dân trí)