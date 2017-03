Bắt hung thủ vụ xác chết không đầu ở chung cư: 30 giờ truy tìm thủ phạm

Hành trình đi tìm thủ phạm

Trở lại hiện trường vụ án được phát hiện trưa 17/5 tại tầng thượng nhà G4 Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, chúng tôi bắt gặp những gương mặt quen thuộc như Đại tá Nguyễn Đức Chung, Trưởng phòng PC45, Thượng tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng phòng PC54, Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy... Sự có mặt của những người chỉ huy đã dày dạn kinh nghiệm trong điều tra các vụ án khó của Hà Nội cũng cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án này.

Bước vào cầu thang máy để lên các tầng trên cao, mùi hôi thối "ám" cả vào buồng thang hết sức khó chịu. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trên những gương mặt căng thẳng. Những vụ trọng án, bao giờ cũng là áp lực đối với CBCS Công an Hà Nội, đặc biệt với CBCS Đội Điều tra Trọng án bởi "ngôi nhà số 7 Thiền Quang" đã trở thành địa chỉ gửi gắm niềm tin của người dân Thủ đô. "Thương hiệu" ấy là niềm tự hào, nhưng cũng là áp lực không nhỏ trong quá trình điều tra, khám phá án của các anh.

Đến đầu giờ chiều ngày 17/5, "chân dung" nạn nhân đã được dựng lại với những đặc điểm cơ bản nhất như cao trên 1m50, độ tuổi từ 20-25, chưa sinh nở. Trước khi bị hung thủ cắt xác phi tang, nạn nhân đã bị đâm từ phía sau lưng. Vết đâm xuyên phổi gây mất máu cấp là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Thời gian nạn nhân bị sát hại khoảng 2 tuần trở lại.

Phòng tắm, nơi tên Nghĩa thực hiện hành vi man rợ và phòng chứa rác tầng thượng nhà G4, nơi hung thủ giấu xác nạn nhân.

Tổng hợp kết quả khám nghiệm hiện trường, ngay trong chiều tối 17-5, hơn 100 CBCS của Phòng PC45, Công an phường Trung Hòa, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy đã được chỉ đạo rà soát từng căn hộ trong tòa nhà G4, tập trung vào các tầng 11, 12. Hướng nhận định chính xác này đã có kết quả. Lực lượng điều tra tìm ra những dấu vết nghi vấn tại căn hộ 1101, nơi hai bà cháu cô Hoàng Thị Yến, quê Đông Triều, Quảng Ninh, sinh viên trường ĐH Genetic đang cư trú.

"Chúng tôi phát hiện trên tường phòng ngủ trong căn hộ này có dấu hiệu tẩy xóa sơn, tuy nhiên, vẫn còn những vết mờ màu nâu. Tại sàn gỗ dưới gầm giường, chân ốp tường và trên giá sách, có những vết màu nâu li ti, giống như vết máu" - Đại úy Trần Quốc Trung, Đội phó Đội Điều tra Trọng án kể lại. Ngay lập tức, những dấu vết này đã được lấy mẫu, gửi về Đội Giám định Pháp y - Sinh học của Phòng PC54. Sau ít phút, các giám định viên đã kết luận đó là máu. Nút thắt đầu tiên của vụ án đã được mở ra. Chủ nhân căn hộ này, cô gái Hoàng Thị Yến được mời về trụ sở số 7 Thiền Quang.

Cùng thời gian này, các mũi trinh sát cũng được chỉ đạo tập trung xác minh, truy tìm tung tích các cô gái bị mất tích có đặc điểm như nạn nhân. Những thông tin này cũng được cơ quan điều tra gửi đến các tờ báo mạng để thu thập những tin tức nhanh nhất. Đêm 17/5, ông Nguyễn Văn Ba, ở ngõ 651 Minh Khai, Hai Bà Trưng đã tới Phòng PC45 trình báo có con gái là Nguyễn Phương Linh, 26 tuổi mất tích từ ngày 4/5. Qua mô tả của ông Ba, con gái ông có nhiều đặc điểm sát với nạn nhân như chiều cao và móng chân có sơn nhũ, gắn đá.

Từ những mối quan hệ của cô Hoàng Thị Yến cũng như của cô Nguyễn Phương Linh, đến rạng sáng 18/5, nghi phạm đã được xác định là Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, trú quận Kiến An, Hải Phòng), bạn trai của Yến, đồng thời là bạn trai cũ của Linh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra cũng xác định Nghĩa đang bỏ trốn.

Nguyễn Đức Nghĩa và chiếc xe của nạn nhân đã bị thủ phạm thay biển, dán lại màu sơn.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy, người được tín nhiệm giao chỉ huy mũi trinh sát truy bắt Nguyễn Đức Nghĩa tại Thái Nguyên. Chưa đầy một ngày, đến 22h ngày 18/5, mũi trinh sát đi Thái Nguyên với sự hiệp đồng tác chiến của CSĐT tội phạm về TTXH Công an Thái Nguyên đã nhanh chóng tìm ra và bắt gọn đối tượng Nghĩa khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở phường Quang Trung, Thái Nguyên. Thấy những người lạ mặt mặc thường phục đột nhiên xuất hiện trước cửa, kẻ thủ ác "già mồm" gào lên: "Giết người, giết người". Sau khi biết đó là lực lượng Công an Hà Nội, tên Nghĩa im bặt. Dường như y đã hiểu ra sự việc.

Sau này, trên đường dẫn giải từ Thái Nguyên về Hà Nội, tên Nghĩa thú nhận trưa 17/5, y quay lại nhà Hoàng Thị Yến để dò xét. Thấy mọi người xôn xao về vụ xác chết trên tầng thượng, y vội vàng bỏ trốn lên Thái Nguyên. Tên Nghĩa cũng cho biết sau khi gây án, có lúc y hoảng loạn, định tìm đến cái chết nhưng không dám.

Một ngày đồng hành với trinh sát

Tên sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã bị bắt. Tuy nhiên, đối với cán bộ điều tra trọng án, mọi công việc điều tra vẫn ở giai đoạn bắt đầu, còn quá bộn bề. Sáng sớm 19/5, khi biết tin các anh dẫn giải đối tượng đi thu tang vật và một phần thi thể của nạn nhân, chúng tôi đã xin và được phép đi theo tổ công tác. Một ngày làm việc căng thẳng ngoài mặt đường bắt đầu trong cái nắng gay gắt.

Dẫn giải đối tượng Nghĩa đi tìm con dao gây án.

Xe ôtô chở tổ công tác gồm lính trọng án, truy nã của Phòng PC45 khám nghiệm hiện trường của Phòng Kỹ thuật hình sự (PC 54) và chúng tôi do Trung tá Trần Ngọc Hà, Đội trưởng Đội trọng án làm trưởng đoàn rời trụ sở số 7 Thiền Quang từ 9h, nhưng quanh quẩn đến giữa trưa vẫn ở… địa bàn Hà Nội. Bởi tổ công tác phải đưa đối tượng đến tất cả các địa điểm liên quan đến vụ án.

Đầu tiên là một cửa hàng sơn trên đường Láng, nơi sau khi gây án, Nghĩa đến mua một hộp sơn nhỏ và sơn lại tường có dính máu tại nhà Yến. Lập biên bản xong, xe ôtô xuôi về đường Láng, nơi có 2 địa điểm mà Nghĩa khai đến bán điện thoại di động, máy tính xách tay và cầm cố xe máy của nạn nhân

Gần 11h, chúng tôi ra đến khu vực bãi đất trống ở Nam Trung Yên, gần toà nhà G4, nơi Nghĩa khai vứt con dao vào thùng rác. Cứ đầu trần, những người lính trọng án và khám nghiệm dẫn giải đối tượng ra hiện trường để tìm tang vật…



Người dân kéo đến đông nghịt theo dõi việc tìm kiếm của cơ quan Công an.

Đến gần 13h, mọi việc tìm kiếm, xác minh tại Hà Nội kết thúc, đoàn chúng tôi bắt đầu vòng về cầu Thanh Trì, rồi xuôi theo Quốc lộ 5 đi Hải Phòng. Điện cho Trung tá Trần Ngọc Hà ở xe trên xin được nghỉ ăn cơm trưa. Anh Hà cười "Lính trọng án làm gì có thời gian nghỉ trưa. Phải đi liên tục mới kịp thời gian xuống đến Quảng Ninh, nơi đối tượng ném đầu nạn nhân".

14h, đoàn xe đột ngột dừng ở gần cuối Hải Dương. Một trinh sát chạy vội vào nhà hàng ven đường mua hơn chục hộp xôi mang ra phát cho các xe cùng một túi nước suối. Mỗi người uể oải được mấy miếng. Xe chở lính hình sự và kỹ thuật hình sự phía trên thì ăn hết veo mấy hộp xôi.

Một trinh sát bảo: "Hôm trước, bọn tôi đi bắt đối tượng trên Thái Nguyên, phải nhịn đói từ 10h sáng đến 22h đêm, bắt xong mới được ăn". Khoảng 15h, xe đến khu vực cầu Niệm (Kiến An, Hải Phòng), nơi đối tượng khai vứt quần áo và chăn gói xác nạn nhân. Mỗi thứ, hắn vứt ở một đoạn cầu nên anh em phải chạy hết chỗ này đến chỗ khác để tìm kiếm.

Hơn 16h, cả đoàn di chuyển đến cầu Cầm, huyện Đông Triều (Quảng Ninh), nơi đối tượng khai vứt một phần thi thể nạn nhân trong một cái túi nilon màu xanh của siêu thị Big C xuống sông. Không biết nghe tin từ đâu, người dân đã phẫn nộ kéo đến xem để ném đồ bẩn vào mặt kẻ sát nhân. Tình huống này sẽ rất bất lợi nếu đưa đối tượng ra bên ngoài.

Trung tá Trần Ngọc Hà khôn khéo tạo giả tình huống cho mọi người (trong đó có cả phóng viên chúng tôi cầm máy ảnh) ào xuống bến sông. Trên cầu không còn ai nữa thì anh Hà cho các trinh sát đưa tên Nghĩa xuống diễn lại cảnh vứt đầu và xác định vị trí ném. Khi đối tượng được đưa lên xe đặc chủng chạy vào một đơn vị Công an khác thì mọi người mới biết.



Cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân trên sông ở Đông Triều (Quảng Ninh)

Bắt đầu cuộc tìm kiếm. Anh Hà chạy vội đi, tìm mãi mới mua được mấy quả xoài xanh và một bó hương mang xuống đến sát mé sông. Ông Nguyễn Văn Ba, bố của Linh xé thẻ hương ra để đốt. Nhưng tay ông run quá, mãi không châm được lửa. Tôi cùng xuống mé sông đốt hương với ông, rồi chia cho mọi người. Trung tá Trần Ngọc Hà, Đại úy Lê Việt Dũng, Đội trưởng Đội khám nghiệm của PC 54 cùng bố nạn nhân xuống một chiếc canô nhỏ đi dọc sông tìm kiếm. Chốc, các anh lại nhận được tin của người dân báo có một cái bọc nilon khả nghi trôi dạt trên sông, nhưng khi đến nơi, thì lại không phải…

19h, trời đã bảng lảng tối, xe chở phóng viên chúng tôi chạy về Hà Nội trước. Tôi thay mặt mọi người gọi điện chào anh Hà. Tiếng canô chạy vẫn lạch xạch qua máy điện thoại của anh. Cuộc tìm kiếm trên sông vẫn tiếp tục. Nghe nói 12h đêm các anh mới về Hà Nội. Vậy mà, sáng hôm sau, tôi lên phòng làm việc của Đội trọng án, đã thấy anh Hà và tổ công tác hôm qua ngồi làm việc. Điện thoại của anh Hà lại reo, ở bên xã Ngọc Thụy (Gia Lâm), người dân lại phát hiện một vụ trọng án. Anh Hà lại hớt hải chạy đi.

Chưa tìm thấy phần thi thể còn lại của nạn nhân thì cuộc kiếm tìm của các anh chưa thể kết thúc. Đó có thể không phải là việc bắt buộc phải làm của các anh, nhưng họ cảm thấy mình phải có trách nhiệm với nạn nhân và gia đình họ….





Theo T.Hoà - Hương Vũ (CAND)