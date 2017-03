Bắt hung thủ vụ xác đàn ông chết bên bờ mương

Theo hồ sơ, khoảng 10h30 ngày 15/1/2010, một số người dân thôn 13, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đang đi làm đồng và vô tình phát hiện một thi thể đàn ông nằm chết úp sấp bên bờ mương cạnh QL 1A đoạn qua xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.





Đối tượng gây tai nạn đang bị cơ quan công an yêu cầu thực hiện lại hiện trường

Theo thông tin của người dân sống cạnh hiện trường cho biết, khoảng 23h 14/1 tại Km 530+ 34 thuộc địa phận xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên đã xảy ra một vụ TNGT. Có 3 thanh niên đi mô tô đã bị ngã, khi người dân chạy ra thì 3 người mặc dù bị thương nhưng vẫn lên xe đi tiếp.



Sau khi xác định chiếc xe mô tô gây tai nạn là BKS 38H6-6150, chủ xe mô tô trú tại xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên, Công an huyện Cẩm Xuyên đã xác định được danh tính 3 người đã gây TNGT tối 14/1 là Nguyễn Trọng Trường (17 tuổi), học sinh lớp 11 trường Giáo dục thường Cẩm Xuyên, Nguyễn Trọng Thiều (20 tuổi) sinh viên Đại học kĩ thuật Vinh, Trần Đắc An (22 tuổi) cùng trú tại xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên. Nguyễn Trọng Thiều điều khiển xe máy gây tai nạn.



Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận, sau khi gây tai nạn làm ông Nguyễn Đình Mại đang đi bộ bên vệ đường ngã xuống mương nước, mặc dù bị thương nặng nhưng bọn chúng vẫn lên xe máy bỏ trốn để mặc nạn nhân.



Sáng nay, 16/1 Cơ quan điều tra công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trong vụ gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn.





Theo Chấn Phong (Bee)