Bắt hung thủ vụ “xác nữ giới không đầu” trên tầng thượng chung cư

Nguyễn Đức Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên

Trước đó, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định nạn nhân là Ngô Phương Linh (SN 1984), trú tại Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trưa ngày 18/5, cơ quan công an bất ngờ tiến hành khám xét căn hộ của nữ sinh viên H.T.Y (SN 1986) tại tầng 11 nhà chung cư G4 Trung Yên 1 (nơi phát hiện xác chị Linh), sau khi phát hiện dấu vết khả nghi. Sau đó, cơ quan CSĐT tiến hành tạm giữ Y để phục vụ công tác điều tra.

Trước các chứng cứ rõ ràng, cơ quan CSĐT xác định hung thủ là Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984), trú tại quận Kiến An, Hải Phòng, bạn trai cũ của chị Linh. Khoảng 22h ngày 18/5, cơ quan điều tra bắt giữ hung thủ khi Nghĩa đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.

Từ đây, Nghĩa được đưa thẳng về cửa hiệu cầm đồ số 524 đường Láng để truy tìm chiếc xe tang vật. Cơ quan điều tra làm rõ, trước khi mang cắm xe tang vật hiệu SCR vào hiệu cầm đồ, Nghĩa đã dán đè lên vỏ ngoài.. đồng thời tháo biển kiểm soát để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra.

Khoảng 1h sáng ngày 19/5, chiếc xe ISUZU màu trắng 7 chỗ ngồi chở Nguyễn Đức Nghĩa ở hàng ghế sau cùng có mặt tại 524 đường Láng. Trước hàng chục ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, gã sát thủ máu lạnh vẫn lầm lũi bước vào trong cửa hiệu cầm đồ. Ít phút sau, Nghĩa được đưa trở lại xe ô tô.

Điều khiến nhóm phóng viên có mặt không khỏi sửng sốt khi chân dung của hung thủ vụ án là một thanh niên vạm vỡ, cao lớn, gương mặt khá điển trai với cặp kính cận. Sau khi thu giữ chiếc xe cùng một số tang vật khác liên quan đến vụ án, tổ công tác đã đưa Nguyễn Đức Nghĩa về trụ sở cơ quan điều tra tại số 7 Thiền Quang. Lúc này, kim đồng hồ chỉ 1h45 sáng ngày 19/5.

Tổ công tác đã đưa Nguyễn Đức Nghĩa về trụ sở cơ quan điều tra

Chiều 18/5, phóng viên có mặt tại hiện trường vụ án. Nhiều người dân sống tại nhà chúng cư G4 Trung Yên 1 thuộc tổ 70 phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin xác chết nữ giới phát hiện trên tầng thượng tòa nhà. Một số người sống gần tầng thượng đã phải tạm thời “di tản” do nỗi ám ảnh ghê sợ của vụ án cũng như mùi hôi còn váng vất.

Từ sáng cùng ngày, tổ nghiệp vụ công an TP Hà Nội đã tiến hành phong tỏa hiện trường phát hiện xác chết để phục vụ công tác khám nghiệm. Đến trưa, tổ công tác bất ngờ có mặt tại một căn hộ tại tầng 11 của nhà chung cư. Trao đổi với phóng viên, bà C, người sống tại căn hộ này cho biết: bà chỉ biết công an tiến hành khám xét căn hộ vì phát hiện vết máu khô gần nhà bà. Cơ quan công an cũng mời cháu gái bà C là chị H.T.Y lên trụ sở Phòng PC14 để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo bà C, lực lượng công an đã tiến hành niêm phong căn phòng của Y. Thời gian qua, Y thường đưa bạn trai có tên Nghĩa, quê Hải Phòng về nhà chơi. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bà C cùng Y về quê ở Quảng Ninh, giao chìa lại cho Nghĩa nhờ trông nhà hộ.

Căn phòng của nữ sinh viên Y bị niêm phong

“Với tôi, Nghĩa là thanh niên ngoan ngoãn, lễ phép; thường giúp tôi thu dọn nhà cửa”, bà C cho biết. “Ngày 15/5, Nghĩa đến chào tôi nói về quê mấy ngày. Xác chết được phát hiện vào trưa ngày 17/5 thì đến chiều cùng ngày Nghĩa bất ngờ đến nhà lấy toàn bộ đồ đạc cá nhân rồi bỏ đi”.

Thông tin cho biết, lực lượng khám nghiệm hiện trường đã tiến hành thu giữ nhiều vật dụng tại phòng Y để phục vụ công tác điều tra.

Theo Phúc Hưng (Dân trí)