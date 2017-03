Bắt kẻ 2 năm hiếp dâm con gái riêng của vợ

Ngày 30-6, Công an TP.Vũng Tàu chuyển hồ sơ cùng đối tượng hiếp dâm cho Phòng PC45, Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền. Kẻ hiếp dâm tên là Phan Văn Đông (43 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại ấp Bắc, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa; tạm trú tại 79/1 Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu).



Đông bị vợ là chị Đ.T.P.T. (33 tuổi, quê Cần Thơ) tố cáo đến công an về hành vi đồi bại đối với con gái riêng của minh là cháu Ng.K.Ng (sinh năm 2001).



Tại cơ quan công an, Đông thừa nhận đã làm chuyện người lớn với cháu Ng. từ năm 2011.





Theo Lệ Thủy (Bà Rịa-Vũng Tàu Online)