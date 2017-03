Bắt kẻ bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc

Trước đó, ngày 20-10, khi Hoa đang trên đường đưa bé VTH (14 tuổi, trú xã Mường Nọc, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) bán sang Trung Quốc thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Công an huyện Quỳ Hợp đã kịp thời giải cứu, đưa bé H. về trao trả cho gia đình. Hoàn cảnh gia đình bé H. thuộc diện khó khăn, bé phải nghỉ học sớm. Qua điều tra, Hoa móc nối với một số đối tượng quê Nghệ An đang sinh sống ở Trung Quốc để thực hiện mua buôn người. Hoa biết hoàn cảnh bé H. thiếu thốn vật chất và tình cảm nên chủ động rủ bé H. ra Hà Nội làm việc, lương cao. Khi bé H. đồng ý, Hoa đã liên lạc với đồng bọn để đưa bé H. xuống TP Vinh (Nghệ An) rồi bắt xe đò đưa bé H. ra vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh) bán sang Nam Ninh (Trung Quốc).

Hiện Công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra.

Đ.LAM