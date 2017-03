Bắt kẻ bán ma túy

Vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 1.9, tại hẻm số 5, đường Ngô Đức Kế, phường 7, TP Vũng Tàu, các trinh sát đã bắt quả tang Tường đang bán trái phép chất ma túy cho Trần Văn Sơn (23 tuổi, ngụ tại TP Vũng Tàu).



Lực lượng trinh sát thu giữ của Tường 6 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng gần 5 gam.



Sau đó, 13 giờ ngày 1.9, lực lượng trinh sát phối hợp với Công an phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu kiểm tra nhà nghỉ Hà My (số A47, đường 3 tháng 2, TP Vũng Tàu) và phát hiện tại phòng số 303, Nguyễn Thế Hiệp (34 tuổi, trú tại phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.



Tại phòng nghỉ của Hiệp, cơ quan công an thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng 10 gam.



Theo Nguyễn Long (TNO)