Bắt kẻ bán ma túy đội lốt công nhân

(PL)- Sau nhiều ngày đeo bám, trưa 22-10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) phối hợp cùng các “hiệp sĩ” thuộc Đội Phòng, chống tội phạm phường An Phú (thị xã Thuận An) bắt quả tang Nguyễn Thành Trung (ảnh) đang bán heroin cho ba con nghiện.



Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 25 tép heroin và hơn 6 triệu đồng… Tại cơ quan công an, Trung khai mua ma túy từ một đối tượng khác ở quận 12 (TP.HCM). Sau đó Trung đem về phân nhỏ heroin ra thành từng tép, đóng giả công nhân để giao dịch với các con nghiện nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. VŨ HỘI