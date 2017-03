Bắt kẻ bán ma túy trong nhà trọ

(PL)- Rạng sáng 29-7, qua kiểm tra nhà trọ tại phường An Mỹ (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Công an phường An Mỹ phát hiện Nguyễn Minh Phương tàng trữ 11 gói chất màu trắng giấu trong bao thuốc con ngựa.

Phương khai nhận đó là heroin. Tiến hành kiểm tra tại phòng trọ nơi Phương đang thuê, công an thu giữ thêm hai cục heroin trong bao thuốc lá Vinataba. Nguyễn Minh Phương cùng tang vật bị Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ) bắt rạng sáng 29-7. Phương khai nhận toàn bộ số heroin bị bắt giữ được mua từ một người không rõ họ tên với giá 22 triệu đồng. Ngày 24-7, Phương vào Tam Kỳ thuê nhà trọ để ở và bán lẻ “hàng trắng” cho các con nghiện thì bị bắt. TAM THĂNG