Bắt kẻ bán “thuốc lắc” thu súng và dao

Khám xét nơi ở của Thông, công an thu giữ hai gói ma túy đá, một chiếc súng tự chế một con dao nhọn, 2 bộ cóng để sử dụng “đập đá”, 3 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật khác. Trước đó, trưa 7-7, Phòng PC47, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang Thái Mạnh Hoàn (35 tuổi, trú xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ) và Nguyễn Xuân Đồng (26 tuổi, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang sử dụng ma túy. Hoàn và Đồng khai ma túy do “trùm” Thông cung cấp.

Bước đầu Thông khai, đã mua ma túy từ TP Vinh (Nghệ An) mang về chia lẻ bán cho các con nghiện để kiếm tiền lời mua ma túy và ăn chơi. Thông mua súng tự chế và luôn mang theo để…phòng thân.

- Tối 7-7, Phòng PC 47, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang Trần Thị Thương (26 tuổi) và Nguyễn Thị Hằng (27 tuổi, cùng trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang tang trữ trái phép ma túy trong phòng 402, nhà nghỉ Đ.H (huyện Hương Sơn). Công an thu giữ tang vật 500 viên ma túy tổng hợp và điện thoại di động. Bước đầu Thương và Hằng khai 500 viên thuốc “lắc” trên mua từ Lào rồi mang về Việt Nam thuê nhà nghỉ ở để bán kiếm tiền lời.

Hiện Phòng PC 47, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra hai vụ án trên.