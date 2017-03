Bắt kẻ 'biến thái' sờ soạng hàng chục phụ nữ đi chùa

Nghi can thường xuyên đi lại cổng chùa và gặp chị em phụ nữ nào cũng sáp vào hai tay phía sau sờ soạng. Ban đầu, nhóm “hiệp sĩ” nghi vấn gã đàn ông này là kẻ móc túi. Tuy nhiên sau khi sờ xong thì nghi can này liền dùng điện thoại di động của mình ra chụp hình người phụ nữ vừa “dê”.



Kẻ bệnh hoạn (bên trái) bị hiệp sĩ Hải bắt giữ.

Để có bằng chứng, anh Hải liền dùng máy quay phim quay lại toàn bộ những hành động bệnh hoạn của nghi can. Khi chị LTH. (24 tuổi, ngụ TP.HCM) bị nghi can này sờ vào vùng kín đã kêu la thì các “hiệp sĩ” đã lập tức khống chế bắt giữ đưa về công an phường làm rõ.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Lê Vân Út (43 tuổi, TP Thủ Dầu Một). Ban đầu, Út không thừa nhận hành vi của mình. Nhưng đến khi anh Hải đưa ra đoạn video clip mà Út đã hành động với chị em phụ nữ thì lúc này nghi can mới chịu nhận tội.

Kiểm tra trong máy điện thoại của Út phát hiện có khoảng 20 người bị nghi can này sờ soạng.