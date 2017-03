Bắt kẻ buôn bán phụ nữ sau 4 năm lẩn trốn

Theo Hiển Cừ (TNO)

Theo cơ quan công an, năm 2004, sau khi bị lừa bán sang Quảng Tây (Trung Quốc) ép làm gái mại dâm, một “tú bà” đã hướng dẫn Tanh trở về quê dụ dỗ các cô gái đưa sang Trung Quốc.Tháng 8.2008, Tanh cùng đồng bọn đưa chị P.T.D (20 tuổi), P.T.C (30 tuổi, cùng ở H.Ba Tơ) và Đ.T.N (28 tuổi, ở H.Sơn Tây) sang Trung Quốc bán với giá 17.000 nhân dân tệ.Đến đầu tháng 9.2008, Tanh cùng Phạm Văn Thào và Phạm Thị Sô (đều 19 tuổi, ở H.Ba Tơ) câu kết với Đào Văn Thu (27 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên), trong lúc tiếp tục chuẩn bị đưa chị Đ.T.B và Đ.T.C (đều 24 tuổi, ở H.Sơn Hà) bán sang Trung Quốc thì bị Công an H.Mộ Đức mật phục bắt quả tang.Sau khi bị bắt, do có thai nên Tanh được tại ngoại. Tuy nhiên, một thời gian sau, Tanh bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an tỉnh Quảng Ngãi phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi buôn bán phụ nữ.