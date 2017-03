Bắt kẻ buôn ma túy có súng AK và hơn 150 viên đạn

Qua một thời gian theo dõi, khoảng 13 giờ 30 chiều 24-10, khi Dì đang thưc hiện bán ma túy cho con nghiện tại nhà riêng thì bị lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn ập vào bắt quả tang.



Đối tượng Và Bá Dì.

Khám xét nhà của Dì, công an thu giữ tang vật 2.600 viên ma túy tổng hợp và một khẩu súng AK, 117 viên đạn AK, hơn 40 viên đạn dùng cho súng quân dụng và súng thể thao, bốn quả lựu đạn, một cân tiểu ly, một cân bàn điện tử và ba hộp tiếp đạn.



Tang vật thu giữ tại nhà Và Bá Dì

Dì là đối tượng "cộm cán" từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Hiện Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn đang phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra chuyên án trên.