Bắt kẻ buôn ma túy Lào-Việt mang theo súng K59 đã lên đạn

(PLO)- Ngày 14-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã phá thành công chuyên án bắt Phan Phúc Đạt (trú xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa) có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép chất ma túy.