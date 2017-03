Bắt kẻ cầm đầu băng câu trộm điện thoại

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6-2013 đến nay, Linh cùng đồng bọn tiến hành 24 vụ trộm tại hàng chục nhà dân trên địa bàn TX.Dĩ An, Thuận An và huyện Tân Uyên; trong đó, Linh trực tiếp ra tay thực hiện 10 vụ. Thủ đoạn của băng nhóm này là dùng cần câu cá dán băng keo hai mặt vào đầu cần, sau đó đưa qua cửa sổ các căn hộ để câu trộm điện thoại.

Linh bị bắt tại cơ quan điều tra.

Chỉ riêng tại địa bàn khu phố 3, phường An Phú, TX.Thuận An, Linh đã tham gia câu trộm 8 chiếc điện thoại. Trong 2 đêm 27 và 30-7, Linh cùng đồng bọn trộm được 3 điện thoại ở khu vực khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, TX.Dĩ An và câu trộm 1 laptop, 2 điện thoại ở khu phố 3 (phường An Phú)...



Trong vòng 2 tháng, Linh cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ trộm, lấy được 9 xe máy, 31 điện thoại, 1 Ipad, 3 nhẫn và dây chuyền vàng cùng nhiều tài sản trị giá khác. Hiện Công an TX.Dĩ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.