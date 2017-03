Bắt kẻ chế tạo trái phép vật liệu nổ

Chiều 13.2, nguồn tin từ Công an huyện An Lão, TP.Hải Phòng cho biết công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Long Quý Thuấn (27 tuổi, ở xã An Thọ, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) về tội chế tạo trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, tổ công tác công an huyện qua kiểm tra hành chính tại nhà của Thuấn đã phát hiện, thu giữ 17,7 kg pháo nổ; 0,08 kg dây ngòi; 0,22 kg thuốc pháo nổ. Tại cơ quan điều tra, Thuấn khai nhận mua số thuốc pháo, dây ngòi trên để sản xuất pháo nổ bán trong dịp tết. Hiện Công an huyện An Lão đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo pháp luật. Theo P.H.S (TNO)