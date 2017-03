Bắt kẻ chém CSGT, quậy phá trụ sở công an

Theo Lao Động, sáng cùng ngày, tổ tuần tra phối hợp giữa CSGT công an tỉnh và Công an huyện Mỏ Cày Nam đang tuần tra trên địa bàn thuộc ấp Bình Đông, xã Cẩm Sơn thì phát hiện Bùi Ngọc Hậu điều khiển xe máy chạy lạng lách nên ra hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, Hậu không xuất trình được giấy tờ xe nên bị CSGT lập biên bản vi phạm. Lúc này Hậu liên tiếp văng tục chửi lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, người này xông vào quán cà phê gần đó lấy con dao (loại dao chặt nước đá) đến chém một CSGT khiến bị thương ở cánh tay. Khi bị khống chế về trụ sở công an xã, Hậu tiếp tục quậy phá và bị đưa về Công an huyện Mỏ Cày Nam.