Bắt kẻ chủ mưu vụ 9 côn đồ đánh một chánh văn phòng bất tỉnh

Theo đó, Công an xã Lộc An cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Công an huyện Phú Lộc ráo riết truy tìm và bắt được 2 nghi phạm được cho là chủ mưu trong vụ anh Hoàng Đại Phúc (SN 1971, Chánh Văn phòng kiêm Chủ tịch Công đoàn UBND xã Lộc An) bị đánh trọng thương.

Hai đối tượng là Đinh Ngọc Quý (SN 1987) và Đặng Ngọc Dương (SN 1989), đều trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, lúc 20 giờ tối 7/10, anh Phúc tan sở đang đi xe máy về nhà ở thôn Nam Phổ Hạ thì bị 9 đối tượng điều khiển 5 xe máy phục sẵn bên đường đoạn ngã ba thôn Nam Phổ Hạ với nhiều hung khí trên tay để chặn đánh.

Ang Phúc bị nhóm côn đồ đẩy xe ngã xuống đường và bị các đối tượng dùng hung khí đánh tới tấp vào đầu, mặt khiến anh bị đa chấn thương. Nhóm côn đồ đánh dã man anh Phúc cho tới khi thấy anh nằm bất động giữa đường thì những đối tượng trên mới ngừng đánh và bỏ trốn.

Sáng 8/10, ông Phúc được đưa đến cấp cứu ở Trung tâm Đa khoa Medic Thành phố Huế với tỷ lệ tổn thương 15%. Hiện nạn nhân đang được đưa về gia đình chăm sóc.

