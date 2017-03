Bắt kẻ chuyên “chăn dắt” gái mại dâm miền quê

Theo kết quả điều tra: Lúc 12h30 ngày 13/9, Công an huyện Tân Châu kiểm tra hành chính nhà trọ D.L. (xã Tân Hội) bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại phòng trọ số 3 và 4. Hai gái bán dâm tên H.T.M.T. và N.T.V. là tiếp viên của quán cà phê do Tươi làm chủ. Tiến hành mở rộng điều tra đến tối 16/9, cơ quan Công an đã bắt giữ Tươi.

Tại cơ quan Công an, Tươi khai nhận: Để thu hút khách, Tươi nhận các tiếp viên vào bao ăn, nghỉ và cho vay mượn tiền… đổi lại, các tiếp viên sẽ tiếp khách và đi khách khi có yêu cầu. Khách đến quán của Tươi chủ yếu là khách nam khi vào uống nước được các tiếp viên trò chuyện và kích dục tại quán. Nếu khách có nhu cầu mua dâm thì liên hệ với Tươi, Tươi yêu cầu khách đến nhà trọ lấy phòng trước rồi nhắn tin cho y để điều tiếp viên đến nhà trọ.

Mỗi lần khách đến quán của Tươi phải trả tiền nước 120.000đ và tiền mua dâm với giá từ 300-500.000đ tùy tiếp viên trẻ, đẹp phục vụ. Sau mỗi lần đi bán dâm, tiếp viên bị Tươi ăn chặn từ 50-100.000đ.





Theo T.Nhung-Công (CAND)