Bắt kẻ chuyên cướp của người nước ngoài tại Hội An

(PL)- Ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết ngày 14-4 sẽ ký quyết định tặng giấy khen kèm hai triệu đồng tiền thưởng cho Công an Hội An do đã bắt được kẻ chuyên cướp của người nước ngoài.

Sau cả tháng trời phục kích, trưa 10-4, các trinh sát phát hiện một thanh niên chạy xe Nouvo giật túi xách của một du khách tại cầu Phước Trạch, phường Cửa Đại liền lập tức truy bắt. Tên cướp là Hà Thúc Anh Khoa, 22 tuổi, trú Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Trước cơ quan công an, Khoa thú nhận từ hai tuần qua đã thực hiện trót lọt hai vụ cướp giật và một vụ trộm chỉ nhằm vào khách nước ngoài tại Hội An. LÊ ĐIÊN NAM