Bắt kẻ chuyên lừa "chạy" vào làm tiếp viên hàng không

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hà Đông (28 tuổi), ở tổ 1A, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, là đối tượng đang bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Hà Đông tại cơ quan Công an.



Hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Hà Đông diễn ra từ năm 2002. Khi đó, Đông đang là sinh viên Trường Trung cấp Hàng không tại TP Hồ Chí Minh, thuê trọ ở phường 2, quận Tân Bình. Trong một lần vào công tác, ông Trần Văn Vĩnh, ở quận Cầu Giấy có đến nơi Đông thuê trọ để chuyển quà cho người quen.

Qua nói chuyện, được biết ông Vĩnh có con gái là Trần Thị Phương Hà đang tìm việc làm, Đông chủ động gợi ý giúp ông Vĩnh xin cho con làm tiếp viên hàng không với chi phí 15.000 USD. Đông yêu cầu đưa trước 8.000 USD, số tiền còn lại sẽ đưa nốt khi con gái ông Vĩnh vào lớp đào tạo chính thức.

Sau khi nhận tiền, Đông sử dụng chi tiêu cá nhân hết rồi yêu cầu chị Hà làm hồ sơ và tự dự thi các khóa tuyển sinh của Vietnam Airlines nhưng cả 2 lần thi, chị Hà đều trượt.

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, cuối năm 2004, Nguyễn Thị Hà Đông bị TAND quận Đống Đa xử 30 tháng tù treo (do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng). Tuy nhiên, trong thời gian hưởng án treo, vẫn chiêu lừa xin vào làm tiếp viên hàng không, Đông tiếp tục tìm những người có nhu cầu để lừa đảo.

Theo tố cáo của bà Nguyễn Thị Thủy ở phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội, tháng 5/2005, qua người quen, bà Thủy được giới thiệu gặp Nguyễn Thị Hà Đông để xin cho con gái là Vũ Thanh Huyền làm tiếp viên hàng không. Lúc đó, Đông đang làm việc tại một phòng vé máy bay nên bà Thủy hết sức tin tưởng vào khả năng "chạy việc" của Đông.

Đông yêu cầu bà Thủy nộp một bộ hồ sơ kèm theo 16.000 USD "chi phí" rồi đưa chị Huyền vào TP Hồ Chí Minh dự thi tuyển tiếp viên hàng không. Đến tháng 10/2005, Đông thông báo cho bà Thủy trường hợp của chị Huyền có trục trặc, cần phải chi thêm 2.000 USD để "bôi trơn". Bà Thủy tin tưởng đưa thêm tiền cho Đông nhưng rốt cuộc, chị Huyền vẫn không có tên trong danh sách trúng tuyển tiếp viên hàng không.

Bà Thủy tìm Đông để đòi lại tiền thì cô ta nại nhiều lý do để hoãn binh, hứa sẽ giúp chị Huyền thi đỗ khóa sau, rồi trốn biệt. Sau khi bà Thủy có đơn trình báo, qua điều tra, cuối năm 2008, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Hà Đông.

Đến ngày 19/3, Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Hà Đông khi thuê nhà tạm trú tại phố Trần Hữu Tước. Công an phường Nam Đồng đã bàn giao Đông cho Phòng PC15 Công an Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan Công an, Đông khai nhận không có quan hệ và cũng không có khả năng "chạy" trúng tuyển thi tiếp viên hàng không. Thực tế sau khi nhận tiền, Đông để những người có nhu cầu tự đi thi tuyển. Nếu trúng tuyển, Đông sẽ nhận đó là "công" của mình.

Cơ quan điều tra đề nghị, ai là người bị hại của Nguyễn Thị Hà Đông, liên hệ Đội 9, PC15 để cung cấp thêm thông tin. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, Hà Nội, điện thoại: 04.39396251, gặp điều tra viên Phạm Anh Đức.





Theo H.Vũ (CAND)