Bắt kẻ chuyên trấn lột nữ trang học sinh

HÙ DỌA ĐỂ TRẤN LỘT

Trưa 10-10, như thường lệ, Nguyễn Thị Thúy An (10 tuổi, ngụ khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) đến trường cách nhà gần một cây số. Vừa qua đoạn đường vắng, bỗng có một cô gái chạy xe máy cùng chiều dừng lại trước mặt và hỏi thăm đường về xã Thái Trị, sau đó kêu An lên xe để chị ta chở tới trường. Tin lời, cô bé leo lên và ôm chặt lấy người phụ nữ. Nhưng chạy mới được khoảng 200m, cô gái dừng lại và kêu An tháo đôi hoa tai vàng 18k cùng chiếc nhẫn vàng trắng để chị cất giùm vì khu vực này có nhiều bọn cướp (?). Khi An vừa đưa số trang sức thì cô gái liền phóng mất, để cô bé đứng giữa đồng vắng.

Liên tục những ngày giữa tháng 10, bằng thủ đoạn trên, kẻ lạ mặt đã lừa nhiều học sinh. Cụ thể như em Lê Thị Yến Nhi (10 tuổi), Nguyễn Thị Dương (11 tuổi), Huỳnh Thị Yến (11 tuổi), Vũ Thị Phương Nhiên (8 tuổi), Nguyễn Ngọc Phương Nhi (7 tuổi), Trần Thị Ngọc Khanh (8 tuổi), Đặng Thuý Huỳnh (10 tuổi)... cùng học trường thị trấn Vĩnh Hưng.

GIĂNG LƯỚI BẮT CÁ

Quyết tâm tóm gọn kẻ lừa đảo để trả lại sự bình yên cho địa phương, CA huyện Vĩnh Hưng đã tiến hành xác minh, có kế hoạch giăng lưới bắt quả tang, đồng thời phát động nhân dân tham gia tố giác tội phạm.

Trưa 28-10, em Lê Tạ Thị Yến Nhi (10 tuổi), đeo bông tai vàng 18K đang đạp xe đến trường thì gặp người phụ nữ đi xe máy chặn lại hỏi thăm đường đến chợ Bàu Sậy, sau đó chị ta kêu em gởi xe và lên để chở đi. Cũng bằng thủ đoạn trên, kẻ gian đã lấy bông tai của bé Nhi. Nghe tiếng kêu khóc của Nhi, anh Trương Hoàng Dăng (SN 1966, ngụ thị trấn Vĩnh Hưng) gần đó liền lấy xe máy đuổi theo. Chạy gần năm kilômét, đến khu vực ngã tư Đồng Tháp Mười, anh Dăng cùng người dân tóm được tên lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, ả khai tên Võ Đặng Thúy Diễm (ảnh, SN 1985, ngụ ấp Trung Vĩnh, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng). Bước đầu, những khai nhận của Diễm đều khá trùng khớp với những vụ trấn lột của các em Dương, Yến, Nhiên, Phương Nhi, Ngọc Khanh, Thúy Huỳnh... Còn một số vụ khác, ả không thể nhớ hết các em học ở trường nào. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng án nhằm làm rõ chân dung ả lừa đảo.

Trước hiện tượng trên, các bậc phụ huynh cần lưu ý không nên cho con trẻ đeo trang sức khi đến trường. Nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra, chỉ vì lòng tham vài phân vàng mà kẻ ác đã cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ.





Theo TRÍ THƯ (CATP)