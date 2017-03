Bắt kẻ có bảy tiền án, hai lệnh truy nã đi xe mang biển số giả

Sáng “con” là giang hồ cộm cán trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An, có tới bảy tiền án về các tội đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản.

Tháng 6-2014, Sáng bị TAND huyện Hương Khê phạt 24 tháng tù giam về tội đánh bạc. Khi đang chờ thi hành án, ngày 27-8-2014, Sáng dùng súng ngắn bắn anh Nguyễn Phúc Dần (29 tuổi, TP Vinh) bị thương. Công an TP Vinh ra lệnh truy nã Sáng về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan thi hành án tỉnh Hà Tĩnh cũng truy nã Sáng về tội trốn thi hành án.

Ngày 9-2-2005, Sáng lái xe ô tô mang biển số giả đi từ thị xã Hồng Lĩnh ra Nghệ An thì bị Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ. Khám xét trên xe công an phát hiện, thu giữ 300 triệu đồng tiền mặt, một bộ biển số ô tô giả và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Sáng khai thời gian qua sống chui nhủi nhiều nơi rồi sang Lào nhằm trốn lệnh truy nã. Qua một thời gian, Sáng tự tin lái xe về quê đón tết thì bị bắt.