Bắt kẻ có súng, âm mưu cướp tiền tại cây ATM ở Hà Nội

Số vũ khí cảnh sát thu được từ phòng trọ của Đại.

Ngày 10/2, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đang hoàn tất thủ tục để bàn giao Trần Đăng Đại (29 tuổi, ở Hưng Yên) cho Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Theo cảnh sát, cuối năm 2011, Đại và 3 người khống chế bảo vệ Ngân hàng Agribank chi nhánh Ninh Giang (Hải Dương), dùng đèn khò phá cây ATM lấy đi 1,4 tỷ đồng. Trước đó vài tháng, nhóm này đã gây ra hai vụ trộm ở cây ATM tại Hưng Yên và Hải Dương.

Xác định Đại là chủ mưu các vụ trên, Công an tỉnh Hải Dương và Công an thành phố Hưng Yên đã phát lệnh truy nã. Sau 3 năm, cuối tháng 1/2015, trinh sát phát hiện Đại tại huyện Quốc Oai và có dấu hiệu lôi kéo một số người thực hiện hành vi phạm pháp. Nghi can cướp tiền ngân hàng lúc này mang tên giả, thuê phòng tại quận Cầu Giấy.

Khi bắt Đại theo lệnh truy nã, nhà chức trách thu một súng ngắn K54, một súng ngắn ROHM RG88, 28 viên đạn, 2 chai thuốc mê, công cụ hàn xì, cắt phá, vam phá khóa…

Đại thừa nhận đang lên kế hoạch phá 2 cây ATM trên đường Nguyễn Chí Thanh để lấy tiền bởi cho rằng trong két của mỗi cây có khoảng 4 tỷ đồng.

Theo VnExpress